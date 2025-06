We hebben een concept-zorgakkoord! We hebben een concept-zorgakkoord! In handen van de T! En er staan plannen in joh, daar zijn we het zowaar mee eens. Daar is zowaar iedereen het mee eens. Daar zou zowaar Iran het mee eens zijn, mocht het land aan de onderhandelingstafel hebben gezeten. We sommen wat van die schitterende plannen waar we het zowaar mee eens zijn op: personeelstekort beperken; toegang tot zorg voor iedereen: van jong tot oud, van lelijk tot mooi, van dik tot vet, van mager tot dood en van kleur X tot kleur Y; bureaucratie verminderen; betere samenwerking; deze is mooi: patiënten die zorg nodig hebben moeten zorg krijgen; iedereen een huisarts; iedereen toegang tot medicijnen; iedereen duizend euro; iedereen een kabinetspost; alle stikstof het land uit; geen misdaad meer; de NS rijdt op tijd; schrijvers laten de boel een keer de boel; geen nieuw seizoen van de Meilandjes; The Beatles gaan weer touren; Halsema geeft haar fouten toe; nooit meer Auschwitz; nooit meer oorlog. Er is maandenlang over onderhandeld maar dan heb je ook wat. Één klein minuscuul ieniemienie probleempje is alleen wel dat het akkoord dus nog niet eh akkoord is. Maar hee, met de zorg komt het wel goed [hartje]