Hier wordt de camera aangezet: ready for take off!

Piloten maken fouten want fouten maken is menselijk. Grappig genoeg maken piloten misschien wel minder fouten dan welke bestuurders van welke voertuigen (minus botsauto's vanwege het doel daarvan) dan ook. Desalniettemin pleit de International Air Transport Association (IATA) er nu ineens - of nouja ineens, na de vliegtuigramp in India - voor dat er camera's in de cockpit van vliegtuigen worden geplaatst om piloten in de gaten te houden, zo lezen we in NRC. Zodat die luchtlui niet meer ongezien van die levensgevaarlijke streken meer kunnen uithalen, zoals de koffiedame een pets op haar achterste geven stewardessen op de stuurknuppel installeren. De naam cockpit zegt natuurlijk al meer dan duizend camerabeelden maar de IATA wil die beelden waarschijnlijk voor zichzelf om ze op Cockpithub te plaatsen. En piloten kun je onmiskenbaar vakmannen en -vrouwen noemen, het gaat dan ook om het karakter van die mensen. Ze voelen zich altijd maar hoog boven het gewone volk verheven. Gelukkig weten wij al langer dat je piloten niet moet vertrouwen, want die leggen het achter je rug aan met je vrouw en verkrachten (22:04) je veertienjarig zoontje. We willen maar zeggen: wij begrijpen dit pleidooi VOL-KO-MEN.