"Boehoe Amsterdam is Joods", snikte Femke Halsema na een betoog over antisemitisme in de stad. Zo Joods dat Femke Halsema de pogrom op 7 november 2024 een pogrom noemde, maar later toch maar geen pogrom noemde omdat het nou ook weer niet zó erg was wat die Joden was overkomen. En het was niet voor het eerst dat de gemeente Amsterdam de Joodse inwoners van de stad in de kou liet staan: bij de schandelijke rellen rond het Holocaustmuseum, bij het blatante UvA-antisemitisme, bij het helemaal uit de hand laten lopen van een vreedzame herdenking door agressief tuig te toleren, enzovoorts. Keer op keer op keer zien we vanuit de burgemeester en de rest van de driehoek inschattingsfouten, een gebrek aan inzicht, een gebrek aan analytisch vermogen, enzovoorts. Amsterdam IS nou eenmaal een stad waar heel veel mensen wonen die een hekel hebben aan Joden en die, gesterkt door bemoedigende Instagram-berichtjes van hippe natuurwijnmeiden en opgenaaid door de Gaza-berichtgeving van onze media (zelfs 'neutrale' Journaal-anchors doen geen moeite meer om de schijn van objectiviteit te wekken, zie foto na de klik), steeds minder hun best hoeven te doen om hun antisemitisme te verbergen. Dat besef is er bij de burgemeester helaas nog steeds niet - het zal de cognitieve dissonantie wel zijn.

EN DAN NU HET NIEUWS: het aangekondigde rapport 'Onder Druk' over wat de driehoek van Amsterdam beter had kunnen doen tijdens de Nacht van de Jodenjacht, op 7 november 2024. Je zou denken dat de gemeente misschien had kunnen voorkomen dat Joden in elkaar gebietst zouden worden door bloeddorstige bruinhemden van de Arabische Sturmabteilung uit Amsterdam-West, maar het rapport gaat toch vooral over de communicatie. "In het rapport Onder druk concludeert het instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT dat burgemeester, politie en OM weinig hadden kunnen doen om het geweld te voorkomen, maar 's nachts een vacuüm lieten ontstaan waarin geruchten, ophitsing en desinformatie tierden." Nou nou. En de dynamiek die op gang kwam is natuurlijk de schuld van... "Geert Wilders betuigde in het Engels zijn schaamte over de Jodenjacht, premier Netanyahu beloofde evacuatievluchten te sturen om landgenoten te ontzetten en premier Schoof reageerde met afschuw." Ah ja. Ah jaaaa. Nou, als er de volgende keer een boel Joden in elkaar worden getimmerd in Amsterdam moet iedereen er maar NIET over twitteren. Eerst even rustig wachten op communicatie van Femke Halsema graag. Want ja: "Het geweld kan op ieder moment weer oplaaien."