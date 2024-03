En met deze ferme femke PETS PETS PETS om de oren van Femke Halsema komt er een EINDE aan het 'luchtbuksgelul'. Want sjonge jonge jonge wat ging het toch allemaal om en over die luchtbuks van 's lands beroemdste cabaretier Hans T. Gelukkig kan het ding nu op het nachtkastje van Femke Halsema worden gelegd, naast het pistool van Robert Oey, als herinnering aan 'de schande van 10 maart'. "Toen mevrouw Halsema het naliet om in de stad Amsterdam, waar zoveel joden zijn meegenomen naar de vernietigingskampen, de opening van het Holocaustmuseum met waardigheid te laten verlopen." Pets.