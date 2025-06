Nou, die hadden we nog tegoed. Het evaluatierapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het functioneren van de politie tijdens de Amsterdamse Jodenjacht van 7 november 2024. Tl;dr is de conclusie: de politie was wél voorbereid op onrust en een grote confrontatie, maar niet op flitsacties van de Arabische Sturmabteilung uit Amsterdam-West, die te voet, op fatbikes (boehhhh) en in taxi's hit and run aanslagen pleegde op Joden. Of, hoe de onderzoekers het politiek correct omschrijven, de politie heeft 'professioneel en slagvaardig' opgetreden maarrr: "Ze had echter niet onmiddellijk een antwoord toen kleine groepen relschoppers mensen aanvielen die zij als Joods beschouwden." Later vandaag volgt nog een TWEEDE RAPPORT en die is veel interessanter: het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement oordeelt over het handelen van de Amsterdamse driehoek van burgemeester Femke Halsema, popo en OM. En daar valt wel wat over op en aan te merken. Tot vanmiddag!