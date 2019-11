Ex-staatssecretaris Klaas Dijkhoff ging van kabinet terug naar Kamer in 2017 en heeft sindsdien al ruim 66.000 euro wachtgeld bij elkaar gegraaid. Dat zijn 11.539 lidmaatschappen van Ongehoord Nederland. 55.463 kilo kruidnootjes. 192.234 bitterballen van de Vegetarische Slager. Dijkhoff, altijd al de leukste thuis bij de liberalen, noemt het doodleuk "uitgesteld loon", voor een baan die hij al dik twee jaar niet meer heeft. Hij was ook nog vier weekjes minister van Defensie (omdat collega Hennis moest opzouten voor het wegmoffelen van dood door schuld aan twee gesneuvelde militairen) en dat is helemaal lucratief want het is nog eens zes maanden extra (& hoger) wachtgeld. Hij pakt ook nog een fractievoorzittersbonus, een zetelbonus per vvd houjebackbencher én nog een modaal jaarsalaris aan reis- en verblijfskosten omdat ie ver van Den Haag in Breda woont. Graaien wat je kan, nu snappen we waarom ie in korte tijd zo'n vadsig vadertje is geworden. En dat terwijl veel andere ex-bewindspersonen meestal vrijwillig afstand doen van hun recht op wachtgeld. Nou, Dijkhoff niet hoor. Sinterklaas bestaat, en hij zit bij de vvd.

U-huh