Wij dachten altijd dat de tabakslobby in Nederland de baas was. Maar ook de Lange Arm der Nicotine heeft niet kunnen voorkomen dat de D66 nicotinekauwgomrechters van de Hoge Raad alle rookruimtes in de horeca hebben verboden. Je mag je dus in Nederland wel helemaal de vernieling in drinken, maar het proces een beetje versnellen met een paar kankerstokkies is er niet meer bij. De wet is er in Nederland voor slappelingen die niet tegen sociale druk kunnen, niet voor vrije burgers die op hun vrije avond in de vrije horeca een vrij sigaretje willen opsteken. Paultje Smeulders, doe er wat aan!