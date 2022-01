Die anti-rook hysterie gaat steeds verder. En het is ook zo potsierlijk, als je bedenkt hoe het in Nederland gesteld is met het gebruik van drugs en drank. Brabant is al een narco-provincie geworden, Rotterdam is een wereld-doorvoerpunt van drugs, en onze overheid maakt zich druk om sigaretten.

En ja, ik weet dat roken ongezond is. En ik rook zelf niet. Maar waar het om gaat, is de ongelofelijke dramzucht van de antirookbrigade, in verhouding tot veel ernstiger zaken in de afdeling genotmiddelen en drugs. De balans is volledig zoek.

Door tabak is nog nooit één ongeluk veroorzaakt, de ongelukken door drank en in toenemende mate drugs, zijn talrijk.

Het is gewoon weer de overheid die de weg van de minste weerstand zoekt, lekker makkelijk.