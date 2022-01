Als de enige competentie die je kunt melden van een nieuwe minister van financiën het feit is dat ze kinderen kan baren, dan doe je alle vrouwen te kort. Vooral omdat je geslachtsorganen het laatste zijn wat je als bewindspersoon nodig hebt. Oren, ogen, hersenen, hart, een goede stem en een paar handjes zijn genoeg.

Leuk een diplomaat in het Europese wespennest, maar de Amerikaanse Dollar en euro zijn al een tijdje bezig met indirecte monetaire financiering. Daar hebben ze iets gedaan wat echt geniaal is, of met een hele harde klap naar beneden komt. Tijdens de Griekse meltdown werd duidelijk in de eurogroep dat niemand aan tafel het echt begreep en werd er gekozen met honderden miljarden de symptomen af te kopen en het probleem voort te laten woekeren. Daar heb je op de lange termijn echt helemaal niets aan.

Klimaat gaat heel snel heel duur worden. Vooral omdat we weer vier jaar later beginnen met het ophogen van dijken. Voor de isolatiecampagne wordt geen technisch personeel opgeleid. Voor de bouw ook niet. Gas kopen we niet uit Rusland, dus is het onbetaalbaar, want we willen Poetin niet de kans geven de kraan ooit dicht te draaien, dus draaien we m nu dicht. Duitsland stookt liever op bruinkool dan kernenergie, waardoor er hier meer stikstof en koolstofdioxide neerslaat dan we zelf veroorzaken. Nederland probeert het beste jongetje van de klas te zijn, wurgt zichzelf, en vergeet dat het als eerste gaat overstromen.

Een rapport achterhouden over het achterhouden van informatie is toch wel het moment dat de Ruttedoctrine zichzelf compleet belachelijk maakt. Het is alleen zo jammer hoe ambtenaren als collaborateurs de kaken op elkaar houden, in plaats van ALLES standaard te lekken aan 150 Kamerleden, alle kranten en de betere weblogs.

Een democratie begint en eindigt bij een goed informeerde kiezer in een stemhokje.

Die is door Mark R geliquideerd.