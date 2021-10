Je kunt als staatssecretaris van De Enorme Puinzooi Bij Toeslagen Opruimen Zaken nog honderdduizend deemoedige filmpjes opnemen, als je ondertussen zelf vrolijk mee gaat doen aan het endemische achterhouden van informatie, dan ben je dus geen haar beter dan je voorgangers Eric Wiebes en Menno Snel, die zijn afgetreden. Het blijkt nu dat Alexandra van Huffelen een fors afgezwakte versie van het rapport over het wegmoffelen van het memo-Palmen aan de Kamer heeft gestuurd. Dat leest u goed. Delen van een rapport over hoe cruciale informatie jarenlang werd achtergehouden, zijn opnieuw achtergehouden.

Dat is verrassend voor ongeveer 0,0 mensen die deze affaire een beetje volgen en zeker niet voor RTL Nieuws en Trouw, die verklaringen in handen hebben waaruit blijkt dat "aanwijzingen die sommige door PwC geïnterviewde ambtenaren gaven, waaronder dat het memo wél met opzet in een la verdween" uit het rapport zijn geschrapt. "In een conceptversie van het PwC-rapport van 17 september stonden volgens deze verklaringen passages over de rol van toenmalig directeur-generaal van de Belastingdienst (DG) Jaap Uijlenbroek. Die zou in juni 2019 opdracht hebben gegeven om te achterhalen wat er sinds 2017 met het memo-Palmen was gebeurd." Dat is nogal cruciaal, want Uijlenbroek verklaarde in de verhoren van de Ongekend Onrecht Commissie onder ede dat hij pas in 2020 voor het eerst van het memo had gehoord. Dat was meineed, vermoedden wij vorig jaar al en lieten Trouw en RTL Nieuws in juni van dit jaar in een reconstructie zien.

Meineed is strafbaar. Het is aan het Openbaar Ministerie (als die tijd hebben tussen het jagen op DannyFalcon88 door) om in actie te komen.

Informatie achterhouden is in een gezonde politieke cultuur dodelijk. Het is aan de Tweede Kamer (als die tijd hebben tussen het formeren van een kabinet met exact dezelfde coalitie als de vorige door) om in actie te komen.

UPDATE: In concept stond inderdaad dat Uijlenbroek het memo had besproken, nieuwe Kamerbrief daarrr