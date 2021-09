De echte slachtoffers van de Toeslagenaffaire zijn de ambtenaren. Dat is niet waar natuurlijk, maar wij krijgen onderhand de indruk dat deze idiote zienswijze (in NRC verwoord door OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem) in Den Haag steeds meer voet aan de grond begint te krijgen. Anders kunnen wij bovenstaand intranet-filmpje (gelekt door een kuchende man in een metzijnmobieltjezijnschermfilmenjas) van de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën voor medewerkers van de Belastingdienst niet interpreteren.

Bas van den Dungen meldt aan zijn ambtenaren dat met het verschijnen van het PWC-rapport over het wegmoffelen van het explosieve memo-Palmen (bekend van deze doofpot) een einde komt "aan een ingrijpende periode voor velen van ons". Tsja. Voor duizenden slachtoffers is nog geen einde gekomen aan een ingrijpende periode, want die wachten nog steeds op compensatie. Ook zegt hij "Het is nogal wat, als onderzoekers in je e-mailbox kijken". Tsja. Het is ook nogal wat als je huwelijk kapotgaat en je je kinderen niet meer kan zien omdat je ten onrechte als fraudeur bent bestempeld door de misdadigers van de Belastingdienst. Wij denken altijd dat de slachtoffers de echte slachtoffers zijn en dat je niet weg moet kijken van de ellende die die mensen is aangedaan. Maar ja. Wij zijn dan ook geen secretaris-generaal (of 'eindbaas' (eindbaas, jezus mina, eindbaas, kunnen we daar mee ophouden, dat soort woorden, eindbaas, je bent een ambtenaar, geen krokodil met een kroontje op zijn hoofd en allemaal hele grote kogels op een piratenschip)) van het ministerie van Financiën.

In het rapport wordt door de onderzoekers geen schuldige aangewezen voor het feit dat het memo drie jaar lang geheim kon blijven. Het ligt allemaal aan ongelukkige toevalligheden die net zo uitkwamen zal je altijd zien tsja helaas en het memo had ook net de verkeerde opmaak en precies niet de juiste ambtelijke stickertjes erop geplakt, het werd toevallig ook nog eens net tijdens een informele vergadering besproken, etc. etc. etc. ad infinitum ad nauseam. Dat niemand in drie jaar heeft gedacht VERDOMME DIT ZOU IEDEREEN MOETEN LEZEN, WE HANDELEN LAAKBAAR EN MAKEN DIE MENSEN WILLENS EN WETENS KAPOT EN ZOUDEN DAAR OGENBLIKKELIJK MEE MOETEN STOPPEN IK RUST NIET VOORDAT IEDEREEN DIT GELEZEN HEEFT, daar staat dan weer geen verklaring voor in het rapport.

Extra wrang: het rapport komt uit op de dag dat vvd, CDA, D66 en ChristenUnie (de coalitie achter het kabinet dat """opstapte""" vanwege de toeslagenaffaire) bekendmaken dat ze gaan proberen nog vier jaar te regeren, en op de dag dat bekend werd dat het compenseren van de slachtoffers NOG ALTIJD NIET OPSCHIET. Om het allemaal nog een beetje verdrietiger te maken volgen hier nog 8 droevige screenshots uit het rapport en de bijlagen. Zelf lezen kan DAARRR.

Droevig screenshot 1: Menno Snel

Dus. De staatssecretaris die aftrad omdat er onder zijn leiding duizenden ouders financieel en emotioneel kapot zijn gemaakt, weigerde zijn telefoon in te leveren bij de accountants van PWC. Dat hadden de slachtoffers moeten proberen, toen er deurwaarders op de stoep stonden. Oh nee, dat kon niet.

Droevig screenshot 2: 'Van Caf blijf je af'

Haha, dat rijmt! Het grote probleem van de Belastingdienst was inderdaad dat iedereen jarenlang van CAF afbleef. Daarom zijn er zoveel ouders kapotgemaakt.

Droevig screenshot 3: MT Toeslagen besprak memo Palmen

Uit de reconstructie blijkt dat het Managementteam van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst het memo in maart 2017 heeft besproken tijdens een heidag. Al van tevoren mailden de leden elkaar dat dit "een bijzonder grote kwestie!!!" ging worden. Een bijzonder grote kwestie waar de Belastingdienst vervolgens nog drie jaar heeft geprobeerd het deksel op de doofpot te houden.

Droevig screenshot 4: ADR hoefde memo Palmen niet

Een van de clubs die de Toeslagenaffaire onderzocht, was de Audit Dienst Rijk. Die vond een memo uit 2017 waarin haarfijn uit de doeken werd gedaan hoe fout de Belastingdienst zat blijkbaar niet interessant genoeg.

Droevig screenshot 5: 'Allemaal boeven'

'Allemaal boeven'. Dat is geen uitspraak over het gajes van de Belastingdienst, maar een uitspraak ván het gajes van de Belastingdienst over ouders die kapotgemaakt zijn. Dit gaat over maart 2017, toen de Raad van State al had gezegd dat de Belastingdienst fout zat en dat ook in het memo-Palmen stond.

Droevig screenshot 6: Palmen stuurde memo-Palmen door

Toen de parlementaire onderzoekscommissie naar de toeslagenaffaire werd opgezet, vroeg de Belastingdienst aan ambtenaren of ze nog relevante stukken aan konden leveren. Uiteraard herinnerde Sandra Palmen, de schrijfster van het memo-Palmen, zich de memo-Palmen. Die stuurde ze vervolgens braaf door, en U Raadt Nooit Wat Er Mee Gebeurde.

Droevig screenshot 7: Doen we niks mee

8: Nee echt niet