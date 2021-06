Het lijkt al weer jaaaaaaren geleden dat Rutte en Kaag nieuw leiderschap beloofden maar de cultuuromslag laat nog even op zich wachten. Dit weekend dook een memo over het Memo Palmen op, waarin staat dat het memo uit 2017, waarin het toeslagenschandaal al gehekeld werd, nooit het daglicht mocht zien. We kunnen inmiddels letterlijk citeren uit de nu geopenbaarde mail (die weer eens 1 minuut voor het debat naar de Kamer gestuurd werd omdat de SG's nog paniekvergadering hadden): "Document NIET verder verspreiden en ook niet in Digidoc hangen", want "het hoeft niet in onze archieven te zitten".

Dit gaat over meineed tijdens de parlementaire enquetecommissie, dit gaat over moedwillig een probleem niet op willen lossen, dit gaat over informatie achterhouden voor de Kamer, dit gaat over de bescherming van topambtenaren en politieke reputaties, en al die belangen gingen ten koste van tienduizenden toeslagouders die er voor mochten boeten, bloeden, betalen en creperen. Dit gaat over alles behalve een nieuwe bestuurscultuur met tegenmacht en transparantie. En WAT zegt dat opgedirkte staatssectareschaap van een Van Huffelpuf? 'Ja, allemaal heel vervelend, maar Price Waterhouse Coopers doet nu onderzoek dus laten we maar even rustig afwachten wat die gaan vinden...' En weet je wie er in de Raad van Commissarissen van PWC zit? MOEDERFOKKENDE GRONDWATERPOMPENDE FUNCTIE ELDERS ROEPENDE ANNEMARIE JORRITSMA. Missie Doofpot, bijna geslaagd. Wat een teringhonden.

