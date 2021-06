Aangezien RTL dit zeer pijnlijke nieuws over de toeslagenaffaire gisteravond naar buiten bracht op het moment dat heel Nederland al met zijn hoofd bij de opstelling van Oranje zat, zijn wij de beroerdste niet om het vandaag nog even in de spotlight te zetten. Het ministerie erkent nu dat er bewijs is opgedoken dat het achterhouden van de explosieve memo in de toeslagenaffaire bewust is gebeurd, door het opzettelijk niet te archiveren. Extra gênant, omdat dat betekent dat topambtenaren logen tijdens de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Een soort Rutte-doctrine XL, waarbij het eigen hachje en het beschermen van de opper-Mark weer voorrang kreeg ten opzichte van het daadwerkelijk helpen van de ouders. In de memo uit 2017 (!) concludeerde een overheidsjurist al dat het stopzetten van de toeslagen onrechtmatig was en dat zeker driehonderd ouders hiervoor gecompenseerd moesten worden. Speurhond Pieter Omtzigt, bekend van het platbombarderen van het CDA, kreeg de memo in oktober 2020 boven tafel. Tijdens de Ondervragingscommissie in november 2020 ontkenden hoge ambtenaren het berichtje ooit gelezen te hebben, maar uit een reconstructie van RTL en Trouw blijkt dat de memo al in juni 2019 werd besproken, waarbij werd besloten het document tegen de regels in niet te archiveren, zodat het briefje niet kon opduiken in WOB-verzoeken. Het is het zoveelste bewijs van een overheid die er alles aan gelegen was om het bewijs van hun fouten te verdoezelen in plaats van de daadwerkelijke fouten te herstellen. Carrière ging voor het welzijn van burgers. Het is tijd voor een grote schoonmaak, anders krijgen we die Rutte-rot nooit uit dat ministerie.