"Tijdens zijn verhoor komt de Palmen-memo NEGENTIEN keer ter sprake, maar Uijlenbroek doet net alsof hij alleen van dat memo gehoord heeft via de media (zie fragmentje hierboven). Dat vinden we lastig te geloven. We denken dat de heer Uijlenbroek meineed heeft gepleegd door te liegen tegen de commissie." Zulks schreef uw GeenStijl op kerstavond vorig jaar, bovenstaande beelden ter ondersteuning. OG Toeslaggravers Trouw en RTL Nieuws bevestigen dat vermoeden en voegen er vandaag een naam aan toe: niet alleen belastingbaas Uijlenbroek, ook Manon Leijten, ambtelijke baas van het ministerie van Financiën, loog over het Palmen-memo. Onder ede, dus dan heeft liegen een overtreffende trap: meineed.

Gisterenavond lekte via GeenStijl een huiveringwekkend document van Pieter Omtzigt uit, waarin hij het CDA vakkundig fileert, beschrijft hoe hij bejegend wordt binnen de partij, hoe de lijsttrekkersverkiezing gecorrumpeerd werd, dat Wopke Hoekstra een miljoen euro 'sponsorgeld' niet opgaf bij BZK en ook: hoe "bang" Omtzigt was voor partijtelefoontjes na (alweer) Kamervragen over het toeslagenschandaal (waar Rutte niet eens voor wilde aftreden). Maar die vragen kwamen toch, want "het moest gewoon". Dankzij dat dodelijke document weten we tegen welke weerzin Omtzigt (met Renske Leijten) heeft opgebokst om de waarheid boven water te krijgen. Een waarheid die, zo blijkt vandaag, nog steeds niet verteld wordt.

Niet alleen de verziekte cultuur in het CDA is fnuikend voor volksvertegenwoordiging. Het is al heel lang heel simpel: Mark Rutte zou nooit meer een regering mogen leiden. Niet als "democratie" en "rechtsstaat" nog énige waarde willen hebben in Dit Land. Het is hoog tijd voor een afrekencultuur.