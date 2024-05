Een aantal collega-NSC Kamerleden is vandaag in de Tweede Kamer. Dan gaan we samen lunchen - in het zicht van Telegraaf journalisten. We bespreken de belangrijke politieke zaken. Daar hoort de formatie zeker bij. (we werken wel eens door in het reces) telegraaf.nl/nieuws/1102580…

Oh ja, de formatie is er ook nog. Het CPB overhandigt na een week rekenen vandaag het oordeel over de plannen aan de informateurs. Ondertussen is Pieter Omtzigt met enkele getrouwen in het Haagse gespot dus alarmbellen: ZOU ER WAT AAN DE HAND ZIJN? Maar er is niets aan de hand volgens de NSC'er; beetje lunchen, politieke zaken, formatie, een knie in je nek van 25 miljard. Nou, oké. Geert is ook druk met die Eskimolaan dus het kan. Doorlopen, mensen.