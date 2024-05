Hoop verwarring op het internet en omstreken vanwege een belangwekkende ontwikkeling in de navel van de wereld, oftewel Dronten. Daar werd gisteren door vakblad 'De Drontenaar' bekendgemaakt dat de plaatselijke Eskimolaan na klachten van één (1) inwoner zou worden aangepast in IJsbaanlaan. Hop Omroep Flevoland erop met een artikel ( daar nog in cache) over waarom ze de Eskimolaan niet gewoon de Inuïtlaan (hahaha) noemen. Maar! Toen was dat artikel van Omroep Flevoland opeens verwijderd.

Dus wij van de GeenStijl Straatnamen Onderzoeks Commissie op onderzoek uit. En u snapt: geen tegel blijft dan ongelicht. Contact zoeken met Omroep Flevoland en met de Gemeente Dronten, uren posten, bronnennetwerk aanspreken, ontmoetingen in parkeergarages bij Zeewolde, de hele mikmak (okee 1 telefoontje naar de gemeente en 1 mailtje naar de omroep). Maar goed. GeenStijl heeft nu exclusief de hand weten te leggen op HET COLLEGEBESLUIT ( en geen Woo-verzoek, zoals door de Drontenaar abusievelijk was vermeld dat na een Woo-verzoek aan De Drontenaar is verstrekt) waarin de wijziging wordt toegelicht. Én we hebben een mailtje gehad van Omroep Flevoland, waarin wordt toegelicht waarom het bericht was verwijderd: "Het bericht is tijdelijk offline gehaald: er zaten wat foutjes in. Die hebben we vandaag aan kunnen passen en dus staat het artikel nu weer online." (exact zeven minuten na onze mail, red.)

Conclusie: de inhoud van het artikel van De Drontenaar klopt. De straatnaam is gewijzigd na één klacht van één inwoner, die door de straatnaamcommissie als gegrond is beoordeeld, zo blijkt uit het collegebesluit. Ophef volledig terecht dus.

UPDATE: Onze Drontse vrienden van De Drontenaar in de mail: "Het oorspronkelijke artikel was door Omroep Flevoland van haar site omdat het plagiaat was: domweg door de staatsomroep gejat van een lokaal krantje. Verder kwam de informatie wél boven water na een Woo-verzoek. Het was inderdaad een collegebesluit, maar B en W van de gemeente Dronten wensten dat pas naar buiten te brengen nadat een journalist van DeDrontenaar.nl een Woo-verzoek had ingediend." En inderdaad staat op de site van de gemeente Dronten alleen het besluit tot naamswijziging, zonder onderliggende motivering.