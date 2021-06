Even citeren hoor. "Jeroen Dijsselbloem is voor een nieuwe bestuurscultuur als die bijdraagt aan meer openheid en een beter inhoudelijk politiek debat. Maar juist daarover heeft de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en oud-minister van Financiën zorgen. In een interview met NRC over het woensdag verschijnende OVV-jaarverslag waarschuwt hij voor een „harde afrekencultuur” die hij sinds de Toeslagenaffaire op het Binnenhof ziet. In het jaarverslag zelf schrijft hij: „Voorkomen moet worden dat bij de instanties die als de macht worden gezien [zoals ministeries] risicomijdend gedrag ontstaat en de bereidheid om open te zijn over fouten en ervan te leren razendsnel verdwijnt.”"

Wacht WAT WAT WAT?

"De bereidheid om open te zijn over fouten en ervan te leren"

Als we tijdens die hele toeslagenaffaire nou één ding niet gezien hebben, dan is het wel 'de bereidheid om open te zijn over fouten en ervan te leren' (okee dit zijn eigenlijk twee dingen). Keer op keer deed de Belastingdienst alsof het allemaal wel mee viel, keer op keer moesten kritische Kamerleden sleuren voor een oplossing, keer op keer moesten jankmuilen als Wouter Koolmees (waarom is die er nog eigenlijk, als wij zo'n afrekencultuur hebben?) 'stoom afblazen' bij de collega's in de ministerraad en keer op keer bleek er pas na heel erg veel publicitaire druk toch een oplossing te kunnen komen. En toen er eindelijk een parlementaire ondervragingscommissie kwam WEES IEDEREEN NAAR ELKAAR. Dat is niet de bereidheid om open te zijn over fouten en ervan te leren. Dat is de bereidheid om altijd en overal je eigen hachje te redden en alles en iedereen met de mantel der liefde te bedekken omdat je nooit weet wanneer je elkaar in een andere functie (minister, Eurogroep-voorzitter, Kamerlid, voorzitter van de OVV, opnieuw minister in Rutte IV) weer tegenkomt.

En even verderop: "Dijsselbloem heeft zich gestoord aan het openlijk bespreken van de rol van topambtenaren in de Kamerdebatten over de Toeslagenaffaire. Hij zegt: „De ene na de andere ambtenaar kwam in de vuurlinie, dat vind ik heel kwalijk.”"

Wacht WAT WAT WAT?

"Ambtenaren in de vuurlinie"

In de vuurlinie? Belastingdienstbaas Jaap Uijlenbroek, die er één grote puinzooi van heeft gemaakt, zou bijna worden benoemd tot topambtenaar van de gemeente 070 en werkt tegenwoordig als 'bijzonder adviseur bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties'. Dat noemt Jeroen Dijsselbloem 'in de vuurlinie' liggen: verantwoordelijk zijn voor het kapotmaken van duizenden mensen en vervolgens voor hetzelfde prima salaris minder hard hoeven werken omdat je 'bijzonder adviseur' heet. Of die lui die 'afpakjesdag' organiseerden, logen tegen de rechter en van wie er nu NUL worden vervolgd door het OM. Als dit 'in de vuurlinie liggen' is, dan op maandagochtend in de file op de A4 staan net zo erg als het bombardement op Rotterdam.

En dan om het af te maken, waarschuwt de Dijs nog een keer voor de 'harde afrekencultuur' in Den Haag: "Laat het geen onderdeel zijn van de afrekencultuur, maar van lerende politiek.”"

Wacht WAT WAT WAT?

"Afrekencultuur"

Waar dan? Er is niet afgerekend met Mark Rutte, de man onder wiens leiding dit allemaal is gebeurd. Die heeft vrolijk de verkiezingen gewonnen en is nu aan tafel bij Mariëtte Hamer een beetje aan Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra aan het wennen, nadat hij de bevolking keihard had voorgelogen over hoe er in achterkamertjes wordt gesproken over de Kamerleden die ervoor hebben gezorgd dat die verschrikkelijke toeslagenaffaire nu stukje bij beetje wordt opgelost.

Wij vonden Jeroen Dijsselbloem een stuk leuker toen ie nog gewoon in interviews knoflookvreters liep te beledigen. Functie elders, en rap een beetje.