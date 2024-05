In de laatste editie van 'Even Brussel Appen' gaat het uiteraard weer over een voor de lezer HERKENBAAR onderwerp, namelijk telefoonladers. ("Hee ik heb ook een telefoon! Wat is de EU toch belangrijk... DANKJEWEL AD!"). Afijn, leest u mee?

Jawel, het AD serveert het volk sinds kort verslaggeving vanuit Brussel voor in de vorm van een WhatsApp-gesprek met Hans Nijenhuis . Zo kan de lezer denken "Hee, ik heb ook WhatsApp! DIT BEGRIJP IK!". De rol van het volk wordt gespeeld door Renske Kruitbosch, die bij helemaal niemand een belletje doet rinkelen maar volgens het AD "cabaretier uit de buurt van Deventer" is. Helder.

Het overgrote deel van Nederland zit niet te wachten op het lezen van een ouderwetse krant. Nog meer mensen zitten helemaal niet te wachten op diepgaande longreads over de Europese Unie. Daarop heeft het AD iets verzonnen, hoor. Want Europese politiek moet weer SEXY worden; mensen moeten zich in de verslaggeving HERKENNEN. Waar herkent de Nederlander zich in? APPJES STUREN.

Renske Kruitbosch, 15.12 uur: Hans, hallo! Ik kan maar kort appen, want mijn telefoon is bijna leeg en ik kan die verrekte oplader nergens vinden. Honderd snoertjes, nergens de goeie. Chaos! Enfin, hoe is het in Brussel?

Hans Nijenhuis, 15.13 uur: Haha, herkenbaar! Ik heb een la met snoertjes voor mijn fototoestel, telefoon, laptop... Maar hé, onlangs kocht ik een iPad en wat bleek? Het oplaadsnoertje van mijn Dell laptop past daar in! Leve Toine Manders!

Hans Nijenhuis, 15.17 uur: Toine is de man achter de ‘universele oplader’, zoals dat in Brussel heet. De oplader die overal op past. Deze Europarlementariër uit Helmond is niet van de grote visies maar van de praktische oplossingen. Toen hij er in 2008 over begon waren er dertig verschillende oplaadstekkertjes in omloop. Irritant. Dat moet toch slimmer kunnen, dacht hij. Het duurde daarna een jaar of vijftien....

Renske Kruitbosch, 15.18 uur: Praktische oplossingen, niet dat gelul in de ruimte. Goed zo! Dus Nederland krijgt dat in zijn kleine uppie niet voor elkaar, maar de EU als grote jongen wel? En is dat alleen zo in Europa geregeld of wordt zo’n snoeren-circus dan meteen mondiaal ingevoerd?

Het 'appgesprek' gaat nog een poosje door, maar de boodschap is duidelijk. Jeetje, wat is die EU toch GOED, he?? En wat kan die Hans Nijenhuis dat simpel uitleggen, chapeau! En die Renske, SCHUDDEBUIKEN! De tijden dat Brussel ver van ons bed was, zijn voorbij. Het is te hopen dat het AD met meer van dit soort formats komt. Iets met de klimaatproblematiek in Burkina Faso aan de hand van dickpics, of zo.

UPDATE: Andere tijdzone natuurlijk, Brussel