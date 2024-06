Slechts 49% van de mensen in Nederland is geïnteresseerd in het nieuws. Nu denkt 84% van u misschien dat dat komt omdat 93% van het nieuws allemaal wordt geschreven door mensen die voor 87,3% links zijn. Maar in 89% van de gevallen ligt het anders. Ongeveer 78% van alle keren wordt nieuws namelijk gemaakt door mensen die 17% snappen wat ze zelf opschrijven, zich voor 42% nog wel laten informeren door experts maar zelf voor 99% worden beoordeeld op de vraag of ze thuiskomen met 'een goed verhaal'. In 80% van de gevallen is 'een goed verhaal' iets dat goed klikt, omdat er in de kop iets wordt gesuggereerd wat in 90% van de gevallen helemaal niet echt zo is als je er wat beter over nadenkt, en wat in 70% van de gevallen dan ook niet in de kop stond, maar toen had 98% van de lezers toch al geklikt. Slechts in 1% van de gevallen is het vervolgens een probleem als het nieuws in kwestie in feite helemaal nergens op slaat, als bijvoorbeeld een percentage is gedaald van 51% naar 49% (PDF), iedereen vorig jaar al ongeveer hetzelfde bericht heeft gepubliceerd en je je bij 94% van de percentages eigenlijk af kunt vragen wat er nou mee bedoelt wordt, en of een bericht nou echt anders is als er 4 op de 5 had gestaan in plaats van 1 op de 5. Maar goed. Wij van GeenStijl kregen weer het laagste rapportcijfer (een 4,4, waarschijnlijk omdat we zo zaten te suffen op 7 oktober) en als u daar wat van vindt kunt u Premium Lid worden of ons hieronder laten weten wat wij waard zijn.

INSTANT UPDATE: Dit. Soort. Onzin.