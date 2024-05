Welkom in nacht twee van de links-islamitische spiegelhal genaamd Amsterdam. Nieuwe leus sinds vandaag: "Oink Oink piggy piggy we gon make your life shitty", omdat dit schuim zelfs die leus uit Amerika moet lenen. Ook de hele dag door weer die veráchtelijke hyvemind spreekkoren met 1 """leider""" op de megafoon en dan zo'n zombiekoor dat het herhaalt.

Veel meer Arabische taal dan gisteren ook. Het onderstaande gesprek tussen de agent van dienst en een """"student""" voltrok zich volledig in het Arabisch. Af en toe een Arabische spreker op de megafoon om instructies in het Arabisch door te geven. En Arabische types die "Intifada! Intifada!" door de microfoon schreeuwen en dit op z'n islamitisch bedoelen, zonder dat de blanke hyvemind die het herhaalt lijkt te begrijpen wat de intifada's nou echt waren, namelijk talloze zelfmoordaanslagen tegen burgers.

Maar goed, bovenstaand kijkt u dus naar UvA-complex Binnengasthuisterrein. AT5 schrijft: "Een politiewoordvoerder laat aan AT5 weten dat agenten 'monitoren' wat er gebeurt. De driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris van politie en hoofdofficier van justitie) moet een beslissing nemen over een eventueel ingrijpen. Daar wordt nog op gewacht. Gisteren bleek al dat het nemen van zo'n beslissing in Amsterdam vele uren kan kosten. Toen kwam de Mobiele Eenheid pas om 2.00 uur in de nacht in actie."

Ondertussen in het echte Gaza is Israël: onvoorstelbaar soepel aan het winnen en binnen twee weken is Hamas niets dan een herinnering. We gaan weer live:

Update 22:11 - De activisten hebben met de politie afgesproken geen geluid te maken, in ruil daarvoor wordt er NU niet ingegrepen. Een uiteindelijk bevel tot ontruiming moet van Femke Halsema en de rest van de driehoek komen. AT5 klapt de livestream dicht

Update 22:23 - PVV-leider Geert Wilders vraagt nog even aandacht voor de met een stuk hout rammende """student""" van gisteren

Update 22:43 - ME'ers ontevreden: Amsterdamse driehoek draalt te lang met de opdracht om in te grijpen

Update 22:58 - In 030 is ondertussen de UB in het centrum van de stad ingenomen. De geharde christelijke reljongeren die eerder het partijbureau van de ChristenUnie bezetten doen hier verslag vanuit het anti-genocidekamp

Update 23:12 - Halsema gaat vanavond NIET MEER OPTREDEN. De UvA heeft geen aangifte gedaan van huisvredebreuk en wil overleggen met de studenten. Politie kan daarom niets doen. Want hele grachten blokkeren en stenen uit het trottoir trekken is niet strafbaar of zo?

Update 23:25 - Tevreden juichend rapaille in Amsterdam

Update 23:31 - In de Domstad ontruimen ze dus WEL. Gaan we nu even in het tentje liggen tot er weer wat gebeurt