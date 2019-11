Dit wordt een langzaam topic over Staatssecretaris Menno Snel (D66) van FInanciën. Want afgelopen donderdag verscheen het rapport van de commissie-Donner over de toeslagenaffaire bij de Belastindienst, die wij inmiddels zo goed kennen. En daarmee leek de politieke kous af. Alle talkshows (behalve DWDD, die waren druk met een item over het graaien en vreemdgaan van Matthijs van Nieuwkerk Johan Cruijff) besteedden ineens aandacht aan de affaires, Snel stond met een uitgestreken smoel te beweren dat wat er gebeurd is "niet oké" was, Pieter Omtzigt, het Kamerlid dat ervoor zorgde dat deze affaire überhaupt is ontdekt, kreeg een typisch Haagse steek onder water, en getroffen ouders een schadevergoeding.

Maar toen moest er nog een zwik Wob-documenten de deur uit. En wat RTL Nieuws en Trouw daarin vonden gaan we even punt voor punt met u bespreken:

- De hoogste leiding van de Belastingdienst was op de hoogte van de wanpraktijken, die onder meer tot de zelfmoord van een van de ouders leidde. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- De Belastingdienst pakte ook toeslagen af die 'waarschijnlijk wel' terecht waren uitgekeerd. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- De Belastingdienst schatte zelf al in dat 20% van de aangepakte ouders onschuldig was. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- Op 5 december was het voor het fraudeteam van de Belastingdienst 'afpakjesdag'. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- Voordat het onderzoek naar het Eindhovense gastouderbureau begonnen was, stond al vast dat de Belastingdienst de toeslag van 300 ouders ging stopzetten. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- In 2015 wist de Belastingdienst al dat dat onterecht was, maar toch werd tot in 2019 doorgeprocedeerd. De Belastingdienst gebruikte nepbewijs en liet de landsavocaat rechters voorliegen. Inmiddels gelooft alleen de Volkskrant nog dat dit bureau fraudeerde. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- Staatssecretaris Snel weigert stukken uit deze zaak naar de Kamer te sturen. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- De huidige directeur Toeslagen werd intern op het matje geroepen omdat Snel door zijn eigen ambtenaren verkeerd werd geïnformeerd, waardoor hij de Kamer voorloog. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- Menno Snel wist al van tevoren dat de Belastingdienst jacht zou gaan maken op de klokkenluider die stukken naar buiten bracht. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- In juni zei Snel dat hij 'geen aanwijzingen' had dat buiten de getroffen gezinnen bij het Eindhovense bureau er nog meer slachtoffers zijn. In september 2018 werd hij al op een soortgelijke zaak gewezen. In mei 2019 werd hij op nog een andere zaak gewezen. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- In 2017 heeft de Belastingdienst expres het motto 'license to disturb' weggemoffeld uit een Wob-verstrekking. Menno Snel is nog steeds niet afgetreden.

- En trouwens...



MENNO SNEL IS NOG STEEDS NIET AFGETREDEN

... en deze knakkers werken gewoon nog voor de overheid