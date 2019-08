Bij de Volkskrant zijn ze zo trots dat ze de zinsnede 'opkomen voor verdrukten en ontrechten' uit het redactiestatuut hebben gemieterd, dat de krant inmiddels actief probeert 'verdrukten en ontrechten' nog verder te verdrukken en te ontrechten. Gisteren schreef Ombudsman annex milieucrimineel Jean-Pierre Geelen dat het eigenlijk de schuld van ondernemer Ahmet Gökçe is dat Yvonne Hofs zonder wederhoor opschreef dat het eigenlijk de schuld van ondernemer Ahmet Gökçe is dat hij schofterig is behandeld door de Belastingdienst.

Geelen vergeet te vermelden dat de kwestie draait om een staatssecretaris die de Kamer keer op keer verkeerd informeert én om een Belastingdienst die op oneerlijke wijze rechtszaken voert, maar schrijft doodleuk op dat de krant openbare bronnen zoals Kamerbrieven en een uitspraak in een civiele zaak als bron kan gebruiken. Dat de uitspraak volgens het oorspronkelijke stuk niet van een civiele rechter was (die bovendien door Gökçe ingebrachte stukken niet meenam wegens vormfouten) maar van de hoogste bestuursrechter in Nederland, negeert de Ombudsman. Dat dit pas na een publicatie van GeenStijl werd aangepast, kunnen we ook nergens teruglezen.

En wij kunnen nog steeds de openbare bron niet vinden waarin staat dat gastouders van het bureau ook rekeningen indienden voor 32 januari en 32 juli 2013. Als we bij de Volkskrant werkten, zouden we concluderen dat deze - nog niet eerder opgemerkte - feiten vast door een woordvoerder van Financiën en/of de Belastingdienst zelf zijn ingefluisterd. Maar gelukkig werken wij niet bij de Volkskrant. Dan zouden we namelijk uit moeten leggen waarom het wél noodzakelijk was om de naam van gastouderbureau Dadim te noemen in een artikel, en de naam van politiek redacteur Yvonne Hofs angstvallig door de Ombudsman wordt vermeden. Vragen, vragen, vragen...