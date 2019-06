Moet je voorstellen dat dit het topje van de ijsberg is in corrupt Den Haag.. Ik zie vaak de term 'bananenrepubliek'. Mensen beseffen echter niet dat NL net zo corrupt is, wat misschien nog wel erger is aangezien in sommige landen iedereen weet dat het zo is. Hier in NL weet blijkbaar niemand dit en is iedereen weer verontwaardigd / verbaasd na het zoveelste schandaal.

Ergens moet ik er wel om lachen, politici beginnen vast met normen en waarden aan een functie, maar blijkbaar is iedereen in no time compleet verpest.