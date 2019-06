Waar in andere, meest zuidelijke, landen kleine en grote fraude altijd als een soort van normaal is beschouwd (het hoorde er nu eenmaal bij) waren en zijn we in Nederland altijd in de veronderstelling dat zoiets hier onbestaanbaar is. Als ware het dat wij een soort toeschouwers zijn van een andere planeet die dit alles zo maar een beetje aanzien. De laatste tijd komen er steeds meer berichten naar buiten over hoe het hier echt is. In Nederland is het altijd erg goed verborgen gebleven en met een sausje van fatsoen overgoten zodat niemand er erg in had dat sommige dingen toch een tikkeltje onfatsoenlijker bleken dan het in eerste instantie leek. Laten we Nederland wrlkom heten in de reeele wereld waar dit soort dingen nu eenmaal en helaas gebeuren en laten we het bewustzijn daaromtrent nu ook maar eens laten indalen. We zijn niet beter dan anderen...