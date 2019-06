Natuurlijk werd ie ontslagen. Zo ga je niet met hulpbehoevende mensen om. Hij is dus ongeschikt als taxichauffeur. Maar hij kan wél lekker tempo opzwepen. Dus: Help deze man aan een nieuwe baan! Maak hem Baas van het OM want genoeg onopgeloste zaken om chop chop op te gaan. Maak hem manager van alle gemeente-ambtenaren in om het even welke gemeente. Laat hem bij de IND de backlog aan asieluitzettingen wegklappen. *klapklapklap* Ja hup, daar is de grens, lopen met je kudt! Zet 'm op de klantenservice van NUON, ABN of iedere andere helpdesk waar de eerste woorden na het keuzemenu altijd "Er zijn nog 1636 wachtenden voor u" zijn. Geef 'm een dubbele pet als voorzitter van de Tweede Kamer én de Eerste Kamer om ff door te rammen met achterstallige dertigledendebatten, wetswijzigingen en allround aanjager van het landsbestuur. Of zet 'm in een dierentuin neer om seksende pandaberen aan te moedigen om hun eigen uitsterven door absolute luiheid te voorkomen. Hop hop hop, klap klap klap en gaan met die banaan! Nederland heeft opzwepende opjutters nodig. (Alleen niet in het zorg- en gehandicaptenvervoer dus.)

Klapgifje maar dan groter (30MB)