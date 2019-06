Winkelcentrum Vollenhove, Zeist, vermoedelijk donderdagmiddag. Chauffeurs hebben altijd haast. Zeker als ze deeltaxiritjes rijden tegen gereduceerd tarief. Zoals deze Utrechtse Regiotaxi, waarvan de chauffeur een jasje van het Arnhemse grootbedrijf (1200 wagens) Willemsen-de Koning draagt. Zul je altijd zien: ben je al laat met je ophaalroute, zit de volgende klant in een winkelcentrum en staat ze nog niet buiten klaar om in te stappen. En je mocht op tijd stoppen vandaag, had de baas gezegd. Niet tot ná de avondspits door, want je moet zelf nog biljarten straks. En ja hoor: tot overmaat van ramp is het ook nog een rollatorvrouwtje dat amper de ene voet voor de andere durft te zetten. Die had in een rolstoel moeten zitten. Krijg je d'r überhaupt wel in zo'n busje? Dan raak je als professioneel serviceverlener (en mensenmens) in het gedeelde wegvervoer toch even lichtelijk in de stress. De kunst is vervolgens echter om je NIET ALS EEN TOTALE LUL TE GEDRAGEN. Les 1 van Chauffeurshandleiding. Want er is altijd wel iemand die het filmt. Altijd wel iemand die woest je taxicentrale opbelt. Altijd wel iemand om je een "tiefusmongool" te noemen. En altijd wel iemand die GeenStijl tipt. Smile...

Update 10u50: Chauffeur ontslagen. Dat kon je verwachten natuurlijk.