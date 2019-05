Even een paar jaar terug in de tijd en wel naar de meest recente roemruchte reorganisatie van de fiscus: www.nrc.nl/nieuws/2016/06/02/waarom-w... Vanuit de gedachte dat de oudste ambtenaren de minst productieve waren werd dit de definitieve doodsteek voor de fiscus. Wat wil: de meest seniore mensen bij de fiscus kwamen uit de tijd dat de belastingdienst nog het onbetwiste doelmatigheidsbastion van de overheid was. De terechte slogan "leuker kunnen we het niet maken...." stamt nog uit die tijd.

Toen kwamen de quasi-creatieven die schijt hadden aan het belang van de continuïteit van de belastingheffing: hen kwam het goed uit dat de meest ervaren en deskundige medewerkers een aanbod kregen dat ze eigenlijk niet konden weigeren. Zij die juist die continuïteit als bestaansvoorwaarde beseften, mogelijk indachtig de Tiende Penning van Alva. De fiscus werd de haarlemmerolie voor zo ongeveer elk koopkrachtideetje (waarvan 99% puur voor de bühne) van politici zonder ook maar enige relevante werkervaring of kennis.

Het resultaat is nu voor veel mensen zeer pijnlijk zichtbaar, me eige incluis. Onder de huidige bezielende leiding van het management maakt de fiscus meer dan ooit gebruik van de beschikbare (en schrikbarende) machtsmiddelen. Zonder zelf in staat te zijn met de belastingplichtige te communiceren, want geen capaciteit en geen expertise. De overheid, in al haar geledingen, draait meer mensen de vernieling in dan welke andere organisatie ook.

Noem me ouderwets, maar in een democratische rechtsstaat had ik een heel andere voorstelling van een optimaal functionerende overheid. Voor de goede orde, de burger is niet de enige die het vel over de oren krijgt getrokken. Inmiddels is ook de fiscus zelf zwaar overbelast.