Nog meer terreurnieuws; na Soumaya Sahla nu Xaviera Swagemakers. Kalifaatkip van origine uitgebroed in Apeldoorn keerde vijf jaar geleden terug en is dan vandaag pas reeds uiteindelijk veroordeeld wegens in het bezit zijn van een ISIS-lidmaatschapskaart én het bedreigen van Ebru Umar en Brenda Stoter Boscolo (koopt dat boek). Uitspraak: 860 dagen gevangenisstraf - 720 dagen voorwaardelijk wegens 1,5 jaar logeren in Turkse cel en mega lange duur rechtszaak = pak 'm beet net aan 5 maanden voor schut + 480 uur schoffelen wegens die bedreigingen. Met de toevoeging van de rechtbank dat Swagemakers ook al een lange intensieve behandeling heeft ondergaan. Da's een tribunaal van niets. Laatste woord aan het slachtoffer dan maar: "Dankzij jou heb ik mijn huis in Amsterdam moeten verkopen, moet ik proberen mijn adres in Rotterdam geheim te houden en ben ik in therapie gegaan. Mijn angsten en vooral mijn emoties heb ik opgesloten, mijn leven is volledig aangepast aan wat mij in het verleden is aangedaan. Mijn toekomst, elke stap die ik zet, is voorzichtig, waar het daarvoor in volledige vrijheid was. Ik leef met de rem erop, terwijl dat voor iemand in mijn positie helemaal niet zou hoeven."