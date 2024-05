Hoe zullen we deze crisis noemen: het is geen asielcrisis, ook geen arbeidsmigratiecrisis, een kalifaatkipcrisis wellicht? Zijn er net twee gefopstraft, haalt Nederland twee nieuwe hier naar toe. Briefje van Dilan Yesilgöz, Hanke Bruins Slot en Kajsa Ollongren (women on top inderdaad) vandaag: twee van terroristische misdrijven verdachte uitreizigsters met hun twee kinderen overgebracht naar Nederland. En dan niet vanuit een gevangenis in Turkije maar middels een speciale operatie uit Syrië met behulp van de VS. Misschien kan Caroline van der Plas een nieuwe poging doen te achterhalen wat dat gekost heeft al is de kans klein dat dat haar gaat lukken. Ten grondslag aan dit ophaalbeleid ligt deze kailifaatkippenmotie van de dames Van der Werf (D66) en Koekkoek (VOLT). Dat is wellicht nog een punt qua heroverweging deze finaleweek.