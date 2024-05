Naast de asielcrisis nu ook een arbeidsmigratiecrisis. Hoofd van de Arbeidsinspectie Rits de Boer in de courant: "Meer arbeidsmigranten kunnen we niet aan. De inspecteur-generaal vreest voor de milieudoelen want al die 'duizenden busjes met een lekke brandstofpomp uit Oost-Europa' brengen die niet dichterbij. Nog eens honderdduizend mensen per jaar erbij voor wie je geen huizen kunt bouwen vanwege de stikstofbeperkingen heeft negatieve gevolgen voor die mensen zelf (de meneer hierboven kan er over meepraten), maar ook voor de leefbaarheid van de wijken, zegt De Boer die zich verder heus niet met de formatie wil bemoeien. Hij wijst ook op de schuld van Brussel: sinds de uitbreiding van de EU is er een onuitputtelijk potentieel aan goedkope arbeidskrachten en die worden als ‘bulkgoed’ naar Nederland gehaald. En ondertussen vullen Gert-Jan Segers en de zijnen hun zakken. Enfin, de oplossing kent u.