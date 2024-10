TATU TATU woordenpolitie! Van de slopers van de termen auto- en allochtoon moeten we nu een nieuw woord gebruiken voor EXPAT. Want mensen, dat kan natuurlijk niet meer. Bij het woord expat denken we aan negatieve dingen, zoals import-Amsterdammers die de Westerkerk willen kalltstellen. Volgens de Amsterdamse PvdA-wethouder Sofyan Mbarki doet de term expat bovendien af aan "de enorme diversiteit aan internationals". Die internationals brengen volgens Mbarki "nieuwe perspectieven" met zich mee en dat klopt natuurlijk. Nieuwe perspectieven zoals dat de haverlatte's meer chai moeten bevatten en zo. Rest natuurlijk de vraag...