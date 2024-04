Zo met 4 en 5 mei voor de deur kunnen we de pin voor de Verzetsstrijder van het Jaar alvast uitdelen. Gefeliciteerd Rob Jetten jij wint de Hannie Schaft Bokaal. In een interview met het Algemeen Dagblad tekent Rob Jetten in een unieke daad van heroïsme VERZET aan tegen Geert Wilders. WAUW! Dat we dat nog mochten zien in Nederland. Verzet tegen Wilders Wilders Wilders Wilders. Wat knap en dapper en nooit eerder vertoond! Rob Jetten is de aanvoerder van de club die de trotse NEDERLANDSE VLAG weer in het politieke landschap prikt. Wilders Wilders Wilders. Er zijn allerlei oorlogen gaande, mensen maken zich druk over het vinden van een betaalbaar huis, of er nog een leraar voor de klas van je kind staat - en Rob Jetten denkt alleen maar aan Wilders Wilders Wilders. Gefeliciteerd Rob Jetten!