Okee even eerlijk, de rest van het programma hebben we niet gezien, wij waren namelijk wel bij het debat

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. U mag weer 'Jensen' zeggen in de reaguursels. Eerst mocht dat heel lang niet, omdat onze moderatoren tijdens de kerona bijna op de IC belandden vanwege al die zelfdenkers die de hele tijd recepten van dr. Jensen voor gingen schrijven in de panelen. Maar nu. Nu mag het wel weer. Want zeg nou zelf. Dit is toch schitterend (via).