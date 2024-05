Hee dat is gek. RTV Noord meldt vandaag dat de jongen die Thierry Baudet vorig jaar met een bierflesje op zijn kop sloeg, wél vervolgd wordt. Dit, in tegenstelling tot de Oekraïner die Baudet in Gent met een paraplu mepte (probeert u dat vooral niet thuis) en wegkwam met een waarschuwing. Maar het gekke is dus, dat het Dagblad van het Noorden al in april schreef dat de flesjesmepper in de herfst voor de rechter zou staan, maar dat zijn tweelingbroer niet vervolgd zou worden. En nu schrijft RTV Noord: "Een dag na het incident werd ook de tweelingbroer van de verdachte aangehouden. Volgens het OM is ook deze jongen nog in beeld als verdachte. Er moet nog worden besloten of hij zich ook voor de rechter moet verantwoorden." Volgens RTV Noord is het motief van de dader "onduidelijk", maar eerder claimde AFA Noord de aanslag. Het bierflesje kwam van links.