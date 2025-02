Wonen is DUUR. Einde bericht. Dat hoeven we u natuurlijk niet te vertellen. Maar er was nog één gebied dat maar niet meekwam in de vaart der volkeren. Waar een koophuis niet voor DE ELITE was. Een plek met als enige hoogtepunt een reportage van GeenStijl over hoe dieptriest het er wel niet was, in 2009. Een gemeente waar zo weinig mensen wilden wonen dat de pakkende slogan die bedacht werd om het imagoprobleem te tackelen en woningzoekenden te enthousiasmeren erheen te verhuizen enkel luidde dat het heus “een prima plek” was. Een glasharde leugen: Oal’ Pekel, Nije Pekel, Boven Pekel of Han Peekel, het was allemaal even verschrikkelijk. TOT NU. Dankzij de niet aflatende inzet van alle betrokken partijen om de woningmarkt zoveel mogelijk te verzieken, breekt de gemiddelde prijs voor een koopwoning in Pekela nu voor het eerst in de geschiedenis DWARS door de magische grens van 250.000 euro. U hoort het goed, tweeënhalve ton voor een woning in Pekela. Officieel nog steeds de goedkoopste, maar toch. Een KWART MILJOEN. Chapeau!