Nou, lekker dan. Dankzij de vele privévluchten van Timmerfrans en de vakantietripjes van Jetten kunt u dadelijk geen Spaanse of Italiaanse wijn meer opentrekken. Allemaal de schuld van de klimaatverandering die zorgt dat het binnenkort is afgelopen met het druivengenot uit de zuidelijke regionen van Europa, zo blijkt uit onderzoek. "About 90% of the traditional wine regions situated in the lowlands and coastal regions of Spain, Italy and Greece could be at risk of disappearing by the end of the century." Dikke pech voor de Roelvinkjes die op de Costa del Triste indruk proberen te maken op ongeïnteresseerde obers, maar goed nieuws voor Nederland. Hier worden de omstandigheden tenslotte steeds beter voor wijn, waardoor wij ons kunnen profileren als echt wijnland. Vergeet Spanje en zelfs Frankrijk met die vervelende Fransen: voortaan halen we het beste druivenbloed gewoon uit Limburg of de Achterhoek. Een stuk makkelijker en significant gezelliger. Alle stikstofboeren een nieuwe wijntoekomst en Nederland weer wereldleider op alcoholische gezelligheid. En onthoud: het is pas een echte Leudal als de druiven uit de Leudal-streek komen, anders is het slechts een bruisende Grebbeberg. Proost!