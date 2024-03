Morgenochtend wordt bekend hoe het Kabinet Kim Putters I gestalte gaat krijgen en hoe we weer gehaktballen mogen eten op maandag, de Great Remigration in gang wordt gezet, de Eerste Kamer wordt afgeschaft en hoe elke provincie een kerncentrale en een verzorgingshuis (zonder speeltuin!) krijgt. En dus mogen vanavond de mediaas nog een keer uithalen naar die gemene meneer Wilders en al die FvD-ers op sociaalmedia die geen prik willen halen. Bij Humberto (RTL) zitten er drie die nog even mogen uithuilie-uithuilie over MINDER MINDER, dat exact 10 jaar geleden was (het was mei, maar dit terzijde) en bij Op1 (NPO) is er een War on Wellness Rechts olv de extreemlinkse tradwife Roxane van Ieperen, die de schuld van De Kinkhoest en De Mazelen bij De Middenklasse gaat leggen. Chips, nootjes, bier & een fijne vulkaanstream op de achtergrond. Genieton & oant moarn!