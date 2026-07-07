Costas Vermeer, de Queer & Non-Binary Scorpio Virgo die het Nationaal Monument op de Dam ondersmurfte met de tekst 'Never again is now' (foto onder), krijgt géén straf. De schoonmaakkosten (895 hersteldukaten) heeft-ie zelf betaald en daarmee is de kous voor de rechter af. Helemaal mooi, en we gunnen Costas het allerbeste: we hopen dat-ie z'n act als Ballerina Ballenknijp nog tot in lengte van dagen mag opvoeren in Amsterdam, zolang onze nationale 'plek van paradijsvogels' nog niet helemaal is opgevreten door religieus regressieve importopvattingen - het wordt in (bepaalde wijken van) Amsterdam immers steeds wat lastiger jezelf, of toch zeker homo, te zijn. Tevens hopen we dat Costas nog een keer op schouw mag in Gaza, kijken of-ie daar ook voor Palestina kan zwieren zonder van het dak te vliegen. Godspeed, Costas.