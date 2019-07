Opvallend boze alinea van witte vrouw Yvonne Hofs vandaag in Persgroep-publicatie de Volkskrant vandaag over ondernemer van kleur Ahmet Gökce, die jarenlang kapot is gemaakt door de Belastingdienst. Bij Gökce kon de vlag uit nadat staatssecretaris Snel donderdag toegaf dat zijn bureau niets fout had gedaan. Maar zo zit het volgens de Volkskrant helemaal niet. Gökce moet zich niet zo aanstellen want er was van alles mis op zijn bureau en dat zou blijken uit een vonnis van de Raad van State in een zaak van Gökce uit februari 2019. Nou is het ten eerste nogal gek om je te baseren op gerechtelijke uitspraken, terwijl het in deze affaire juist gaat om een Belastingdienst die bewijs fabriceerde en stukken achterhield in rechtszaken, maar goed. Ernstiger is dat die uitspraak waar de Volkskrant over rept nergens te vinden is. Wij kunnen alleen twee vonnissen vinden in zaken van ouders tegen de Belastingdienst. Zou de Raad van State vergeten zijn een vonnis, waarin Gökce 'op alle punten in het ongelijk' wordt gesteld, te publiceren? Of zuigt de Volkskrant gewoon uitspraken van de Raad van State uit haar duim en wordt een hardwerkende ondernemer op populistische wijze belasterd? Pieter Klok, kom er maar in!

UPDATE MET DANK AAN COMMENTS: Het zou om deze (nota bene civiele) uitspraak gaan. Dat is dus ten eerste GEEN uitspraak van de Raad van State. Dus sowieso fake niels van de Volkskrant. Ten tweede staat in de uitspraak van de rechter: "Dat er geen serieuze aanleiding voor het nemen van maatregelen jegens bij [eiseres] aangesloten ouders bestond is naar het oordeel van de rechtbank niet komen vast te staan." Dat is nou precies waar dit hele schandaal om draait: Snel heeft inmiddels toegegeven dat er geen serieuze aanleiding bestond.

Benieuwd hoe lang deze haatzaai online blijft