Is dit onze Volkskrant nog wel? Je mag het eigenlijk niet zeggen in dit land, want dan word je door de grachtengordelite verketterd, maar de Volkskrant is natuurlijk de meest populistische krant die er is. Alle oprechte burgers van Nederland Ons Land die zich niks wijs laten maken door de valsemunters van de schijnelite weten natuurlijk al lang dat we hier staan te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend, omdat we worden ondermijnd door de journalisten van de Volkskrant. En nu maar hopen dat je op die Volkskrant Vlieg Vakanties hooivorken als afwijkende bagage mag inchecken.