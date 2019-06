De man is al sinds 2010, (volgens z'n LinkedIn), plaatsvervanger. Dan is dat gewoon logisch. Dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt. Het is heel oneerlijk, geef ik toe.

Ooit een keer meegemaakt, een meisje wat stage deed bij ons bedrijf, waar haar moeder ook werkzaam was. Ze solliciteerde naar een baantje, en was vreselijk nerveus of ze het wel zou worden. Natuurlijk nemen ze jou aan, zei ik tegen d'r. Je denkt toch niet dat ze moeite gaan doen om de antecedenten van de anderen na te gaan? Personeelsvolk, Human Resource Management heet dat geloof ik met een mondvol, zijn per definitie lui. Ze gaan de makkelijkste weg. Ook hier.

Aanvulling: natuurlijk zijn het hier niet de baasjes van personeelszaken die beslissen over de post van een nieuwe hoofdredacteur. Maar de luiheid is hetzelfde.