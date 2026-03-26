Wat? Gaan er nou mensen met elkaar in discussie bij Jinek? Mag dat zomaar? Heeft Jinek niet eens ingegrepen? Wat is daar aan de hand? Een nieuwe koers? Vreemd allemaal, zo kennen we Jinek helemaal niet! Ineens ontstond er iets aan tafel bij Jinek. Pieter Klok (bekend van Jinek), Wouter de Winther, Tom van 't Einde en Coks Donders raakten pardoes in een heus DEBAT verwikkeld toen het ging over de geplande overnachting van ons koningspaar in het Witte Huis bij Trump. Dat vond Pieter Klok maar een misplaatst eerbetoon aan 'zonnekoning' Trump: 'In het Witte Huis is-ie juist het hardst tekeer gegaan, heel veel goud, er wordt een enorme balzaal gebouwd, dat moet het koningspaar dus straks gaan bewonderen. Een beladen plek.' Een beladen plek. Alsof de architect Albert Speer is. Tja, dat vond zelfs Trump-criticus Tom van 't Einde een al te moralistische kijk op zo'n eervol staatsbezoek. Op het Witte Huis slapen is immers zeer zeldzaam. Maar Klok persisteerde, noemde Trump autocraat to be, gaf Rutte de schuld van het bezoek (COMPLOT) en kakelde maar door, en ja, toen moest Wouter de Winther wel ingrijpen om de Klok even stil te zetten. En toch: eindelijk weer debat op tv, dus kijk en oordeel vooral zelf.