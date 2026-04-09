Het was weer eens zover, televisiekijkend Nederland mocht weer getuige zijn van een fijn staaltje KARAKTERMOORD op de NPO. Bij Eva (bekend van Jinek) begon de uitzending met het belangrijkste nieuws van de dag, namelijk de vernieuwing van de Schijf van Vijf (aka genocide op de gehaktbal door het Voedingscentrum). Aan het eind van het gesprek richt Jinek zich plots tot Wouter de Winther, zat 'ie weer, die uit het niets geconfronteerd wordt met een BIZARRE CLAIM over zijn politieke podcast Afhameren. "Wouter ik hoor jou in je podcast altijd klagen dat er te weinig vlees in de kantine van de Tweede Kamer ligt", aldus Jinek. Zichtbaar aangeslagen door deze bus kogel van links kijkt De Winther haar vervolgens een paar seconden zwijgend aan - hij dacht even in een alternatieve realiteit te zijn beland waarin hij was veranderd in Wierd Duk, die vermoedelijk hele podcasts vol lult over de vleesconsumptie van onze volksvertegenwoordigers. Omdat het gesprek "volledig ontaardt" gaat Jinek maar snel door naar het volgende onderwerp. Blijkt dus dat Wouter de Winther NOG NOOIT iets over de vleeswaren in het Kamerrestaurant heeft gezegd. Waar Jinek dit dan GEHOORD heeft, geen idee. Vermoedelijk uit de mond van een warrige redactiestagiair, die nog dezelfde avond door de Sonja Barend Award-winnares gefolterd dan wel onthoofd is. Lekker geschoolvoorjournalistiekt!

LIVEBLOG IRAN HIER