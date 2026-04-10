Die Hormuzstraat hè, hoop om te doen. De tussenstand is als volgt: na de aankondiging van de wapenstilstand afgelopen dinsdag voeren er 11 schepen waarvan 9 tankers door de straat, woensdag waren dat er 5 waarvan 0 tankers en gisteren waren dit er 6 waarvan twee tankers, drie vrachtschepen en een schip met scheepsbrandstof. En van alle tankers sinds dinsdag voer er slechts één niet onder Iraanse vlag. Voor de oorlog was het gemiddelde zo'n 129 schepen per dag.

Op moment van schrijven heerst er onduidelijkheid of Iran een tol op deze doorgang heft. Trump schreef gisteravond: "There are reports that Iran is charging fees to tankers going through the Hormuz Strait — They better not be and, if they are, they better stop now!" Vervolgens schreef De Wall Street Journal dat Iran een tol van $1 per olievat in crypto heft: "Hamid Hosseini, a spokesperson for Iran’s Oil, Gas and Petrochemical Products Exporters’ Union, told The Wall Street Journal on Wednesday that Iran is collecting a tariff of $1 per barrel of oil for tankers passing through the key shipping lane, and wants to receive the payments in cryptocurrency to ensure that they can’t be traced or confiscated because of sanctions." En weer daarna schreef Trump: "Iran is doing a very poor job, dishonorable some would say, of allowing Oil to go through the Strait of Hormuz. That is not the agreement we have!" We kijken uit naar de nieuwe posts zodra het heerschap wakker is, en benieuwd welke gevolgen dit gaat hebben.

Dan, in ander nieuws: Israël en Libanon. Israël voerde afgelopen dagen de grootste luchtaanvallen uit op Hezbollah-doelwitten in geheel Libanon sinds het begin van deze Iran-oorlog. En nu zegt Netanyahu zo snel mogelijk vredesonderhandelingen met de Libanese overheid (dus niet met Hezbollah) te willen starten, maar dan wel zonder wapenstilstand. "Following repeated requests from the Lebanese government to open peace negotiations with us, last night I instructed the Cabinet to begin direct negotiations with Lebanon to achieve two goals: First, the disarming of Hezbollah. Second, a historic, sustainable peace agreement between Israel and Lebanon. Israel is stronger than ever; Iran is weaker than ever. I have already brought four peace agreements with Arab nations, and I intend to bring more – true peace, peace through strength." Afijn, we gaanweer eens live.

Update 08:42 - De Pakistaanse minister van Defensie (een notoire poster) heeft zijn tweet waarin hij Israël 'een kwaadaardige vloek en kanker' noemde verwijderd. Noot: Pakistan is de bemiddelaar tussen Amerika, Israël en Iran.

Update 08:46 - Sinds het begin van deze Iran-oorlog op 28 februari zijn er in Israël 7.527 mensen in het ziekenhuis opgenomen. "Of them, 108 are currently hospitalized. Two are in critical condition, 13 are in serious condition, 27 are in moderate condition, and 66 are in good condition. The casualty figures include soldiers and civilians." Daarbij werden er 28 Israëli's gedood, waaronder militairen in Zuid-Libanon.

Update 08:59 - Irans voormalige MinBuz Kamal Kharazi en adviseur van wijlen Ali Khamenei is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een luchtaanval op 1 april.

Update 09:05 - Er is onduidelijkheid over de voor vandaag geplande onderhandelingen tussen Amerikaanse en Iraanse delegaties in Pakistan. Het Iraanse Tasnim News schrijft dat de Iraanse delegatie helemaal niet in Pakistan is, en dat er geen onderhandelingen zullen zijn zolang Israël Hezbollah aan blijft vallen. "“The reports by some media outlets that the Iranian negotiating team has arrived in Islamabad, Pakistan to negotiate with the Americans is completely false,” an informed source told Tasnim. The source at the same time emphasized that as long as the United States does not fulfill its commitment to the ceasefire in Lebanon and the Zionist regime continues its attacks, the negotiations remain in suspension."

Update 09:15 - Ondertussen is nog wel heel Islamabad in lock-down wegens de voor vandaag aangekondigde onderhandelingen die misschien dus helemaal niet doorgaan.

Update 09:49 - In het kader van virale beelden: Deze video van gisteren, gefilmd door een 13-jarig meisje die onderweg naar haar huis in Beiroet overvallen wordt door Israëlische bombardementen.

Update 10:34 - De IDF deelt cijfers achter de nu gepauzeerde operatie tegen Iran: "1,000+ strike sorties to Iran, 10,800+ strikes conducted against 6,700+ components & 4,000 targets, 18,000+ munitions dropped, 8,500+ operational sorties to Iran."

Update 10:40 - Iraanse staatskrant IRAN citeert "Abbas Masjedi, head of the Legal Medicine Organization, as saying “more than 3,000 people were killed in enemy attacks.”" Verzetskrant Iran International zette hun schatting onlangs op 5.000 doden en 21.000 gewonden.

Update 10:46 - Het Israëlische i24 News schrijft in een EXCLUSIVE: "IDF officials told a closed Knesset briefing that Iran’s new leadership is “more extreme than its predecessor."

Update 10:50 - De Arabisch-talige woordvoerder van de IDF meldt 'Hezbollah op grote schaal ambulances gebruikt voor militaire operaties', en dat indien dit niet stopt de IDF zich het recht voorbehoudt hier in overeenstemming met het internationaal recht tegen op te treden.

Update 10:57 - Supertanker onder Russische vlag de Arhimeda is vandaag door de Straat van Hormuz gevaren.