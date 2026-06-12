Luister u moet natuurlijk helemaal niks, maar u moet wel even dit lezen. U bevindt zich namelijk toch al op GeenStijl, waar een kleine club enthousiaste gekken iedere dag een unieke mix maakt van strakke liveblogs, topics die in ons hoofd leuker waren dan in het echt, urgente rants over De Stand Van Dit Land, brekend nieuws dat u elders niet of pas veel later leest, eigen onderzoek, met de roze plopkap roeren waar het stinkt (in Den Haag) en van alles daar tussen in. Hopelijk vindt u dat een beetje leuk, wij in ieder geval wel.

En hee, de website GeenStijl.nl is en blijft altijd en overal gratis voor iedereen toegankelijk. Maar! Wij kunnen GeenStijl niet gratis maken. Om onafhankelijk, vlijmscherp en ongefilterd te blijven hebben wij uw steun nodig. U kunt ons steunen door af en toe een donatie te doen, maar ook structureel, door Premium Lid worden van GeenStijl. Het fijne is: wij hebben meer Premium Leden dan ooit, en wij zijn ze daar ontzettend dankbaar voor. Het kost 5 euro per maand, of 50 euro per jaar. In ruil daarvoor krijgen Premium Leden onze eeuwige dank, een bannervrije website (leest nóg fijner) en een aantal extra reaguurdersfuncties, zoals de mogelijkheid mee te praten in onze Stamcafés.

Maar, en nu komt het, vanaf vandaag (hopelijk, als de techniek ons niet in de steek laat, wij hebben geen miljoenmiljard technici zoals bij de NPO) geven we onze Premium Leden daar nóg iets voor terug. En dat is de GeenStijl Premium Podcast met Timon Dias (onze eigen Spartacus) en Talitha Muusse (bekend van tv). Die zaten een keertje samen De Toestand Van De Wereld te bespreken en dat beviel zo goed, dat ze dat vaker wilden doen. En dat gaan dus om de paar weken (het liefst iedere 14 dagen, red.) gebeuren in onze eigen compleet verhervernieuwde podcast, speciaal voor Premium Leden van GeenStijl. Het eerste gedeelte is voor iedereen te zien en te luisteren, het tweede deel alleen voor onze Premium Leden. Doe ons én uzelf daarom NU een geweldig cadeau en WORD PREMIUM LID VAN GEENSTIJL.