Aflevering 2 van onze nieuwe show die om de week verschijnt. De GeenStijl Premium Podcast: ongefilterde duiding bij de waan van de dag, waakzaam waar het moet, empathisch waar het kan. Eerste helft voor iedereen, tweede helft enkel voor GeenStijl Premium Leden - en dat is dus slechts 5 euro per maand .

Hoop om te doen, die in Duitsland verboden wraakfilm Citizen Vigilante, waar in plaats van een ge-race-swapped fotonegatief van de werkelijkheid, de daders van groepsverkrachtingen van Europese vrouwen ineens gewoon echt islamitische immigranten zijn. En dan zette Elon hem ook nog even integraal op Twitter. Kort verhaal lang: het is, zoals het een werk van regisseur Uwe Boll betaamt, over de hele linie een slechte film. Veel te nadrukkelijk schrijfwerk, slechte cinematografie, maar dan wel met - wegens veelvoudig seksueel wangedrag - gevallen A-lister Armie Hammer in de hoofdrol, die het platte personage naar omstandigheden toch niet onverdienstelijk neerzet. Maar het gaat er even niet om dat het een slechte film is, het gaat erom dat de film het taboe doorbreekt op het benoemen van de daders.

In de tweede helft - onderstaand dus alleen te zien voor GeenStijl Premiums (hier voor slechts 5 euro per maand) - bespreken we natuurlijk ook nog het eigenlijke wereldnieuws, namelijk de nieuwe neus van looksmaxxer Clavicular, zijn bezoek aan Parijs, de bredere betekenis van dit fenomeen onder jongens, en ander lichtvoetig nieuws zoals het nieuwe rapport over de Pakistaanse verkrachtingsbendes in Engeland. Kortom, kijkvoer voor deze airco-binnendag!

(We zijn trouwens hard bezig de Premium-helft ook in alle podcast-apps beschikbaar te krijgen, bedankt voor uw geduld met dit team van slechts zes schrijvers.)

UPDATE: Premium gedeelte DOET HET NU