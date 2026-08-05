GeenStijl kleinzerig en rancuneus? Maak kennis met AD.nl-reaguurders nadat Albert Heijn de prijs van de koopzegels een tikkie verhoogt
Hell hath no fury like an Albert Heijn Koopzegels Spaarder
Ze zeggen weleens dat wij van GeenStijl niet tegen een stootje kunnen en bij het minste of geringste beginnen te piepen, te zeiken, te zaniken, te zeuren, te mouwen, te janken, huilie huilie doen, stennis schoppen, zout leggen op slakken, commentaar leveren, stampvoeten, krijsen, miepen, jengelen, jammeren, jeremiëren, simmen, zemelen, lamenteren en wat dies meer zij. Terwijl: wij zijn eigenlijk ontzettend vrolijke en positieve jongens vergelijken bij de commentsectie op AD.nl toen daar stond dat de koopzegels bij de Albert Heijn duurder worden...
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