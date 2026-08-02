FOTO. Man demonstreert in Haarlem met bord 'Geen Joden in Nederland'
Nederland, 2026
Ja nee, natuurlijk is dit een of andere ouwe gek, maar kennelijk wel een ouwe gek die ongestoord door Haarlem kan banjeren met dit bord in zijn hand. Mooi hoor, zo'n land waar iedereen zichzelf kan zijn. Nou ja, bijna iedereen.
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