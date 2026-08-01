Volkskrantkclown laat complotdenkende debielen ongestoord uitrazen over """kapitalisme"""
"Sommige bewezen, andere niet"
Vandaag in Volkskrant: huuu save Europe Act huuu Russen huuu
Ook vandaag in de Volkskrant: complotdenken is juist heel cool als het gebeurt door een allochtoon en een extreemlinkse debiel, kijk maar, hier is een uitgebreid artikel van Haro Kraak, het stuk pratende purschuim van V Magazine, die dronken van zijn eigen 'analyse' van een concert waar heel veel mensen heel veel drugs gebruiken over batshit crazy theorieën schrijft dat "sommige bewezen, andere niet" zijn, onweersproken neerpent dat de Mossad wel achter het mislopen van het ambassadeurschap van 4 en 5 mei voor Sef zal zitten en voor de vorm nog even tegenduwt als het over Osama Bin Laden gaat
Dit dus
Bij Sef moet ik altijd denken aan die aflevering van Dit Was Het Nieuws waarin hij met veel gewicht zei dat er in de wereldpolitiek "belangen spelen", alsof hij daarmee een enorm complot had onthuld dat niemand anders dan hij doorhad. Het is allemaal zo hol. www.volkskrant.nl/volkskrant-m...— Mark Lievisse Adriaanse (@markla94.bsky.social) 1 augustus 2026 om 11:24
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Lekker edgy Haro
Niet vergeten: Haro Kraak is niet alleen een debiel maar ook gewoon een hele matige schrijver
Maar toch vooral een debiel
Het zijn juist ontzettend intelligente totaalidioten!
Waarom eindigt deze shit altijd bij Joden? Wat zit daar achter!?!?!?
Reaguursels
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