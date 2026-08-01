Toch een bijzondere Pride, want de eerste keer met ook zo eentje als premier! Z'n verloofde is er overigens niet bij, want hockeytraining in Argentinië. Maar goed, we gaan geNIETEN. 80 boten, ongeveer precies zoveel betonblokken en Splinter Chabot. Jetten ter plaatse tegen AT5: ""Het is geweldig, sowieso is de Pride in Amsterdam altijd een feest, maar nu met de World Pride erbij extra groot (...). En heel belangrijk. Want dit gaat niet alleen maar over vrijheid, blijheid. Maar ook over die hele belangrijke strijd voor de lhbti-gemeenschap in Nederland en wereldwijd."Hij zegt dat de aanslag in Berlijn vorige week 'des te meer reden om te laten zien dat we ons hier niet klein laten krijgen'. "Ik merk vooral dat iedereen hier echt extra gemotiveerd is om hier vandaag echt een geweldig evenement van te maken. Om Amsterdam echt weer op de kaart te zetten als een van de belangrijke plekken voor de lhbti-emancipatie wereldwijd."" Vanaf 12:00 live te volgen op NPO1, en als het meezit straks onderstaand nog een AT5 livestream.