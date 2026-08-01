achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE. World Pride Canal Parade Amsterdam

Het is geen Pride het is WORLD PRIDE dus vandaag zijn we trots op de WERELD

Toch een bijzondere Pride, want de eerste keer met ook zo eentje als premier! Z'n verloofde is er overigens niet bij, want hockeytraining in Argentinië. Maar goed, we gaan geNIETEN. 80 boten, ongeveer precies zoveel betonblokken en Splinter Chabot. Jetten ter plaatse tegen AT5: ""Het is geweldig, sowieso is de Pride in Amsterdam altijd een feest, maar nu met de World Pride erbij extra groot (...). En heel belangrijk. Want dit gaat niet alleen maar over vrijheid, blijheid. Maar ook over die hele belangrijke strijd voor de lhbti-gemeenschap in Nederland en wereldwijd."Hij zegt dat de aanslag in Berlijn vorige week 'des te meer reden om te laten zien dat we ons hier niet klein laten krijgen'. "Ik merk vooral dat iedereen hier echt extra gemotiveerd is om hier vandaag echt een geweldig evenement van te maken. Om Amsterdam echt weer op de kaart te zetten als een van de belangrijke plekken voor de lhbti-emancipatie wereldwijd."" Vanaf 12:00 live te volgen op NPO1, en als het meezit straks onderstaand nog een AT5 livestream.

Nog geen AT5 Livestream maar wel:

Liveblog AT5

Tags: World Pride, Canal Parade, Amsterdam
@Spartacus | 01-08-26 | 11:55 | 400 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Woonproject studenten en statushouders ondanks (groeps)verkrachtingen, drugshandel, steekpartijen en noodkreten corporatie niet beëindigd door gemeente Amsterdam

En je zou je bijna afvragen of de onderstaande studente altijd al een hoofddoek droeg, of dat ze deze ging dragen om zichzelf te beschermen tegen dit geweld

@Spartacus | 15-01-26 | 15:30 | 324 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.